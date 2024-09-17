Kahramanmaraş’ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Veli Evleksiz yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan sürücü Veli Evleksiz, eşi Feride Evleksiz (58) ile 6 yaşındaki torunları Eymen Evleksiz olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Andırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Veli Evletsiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.