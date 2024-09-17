Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 17.9.2024 09:17 Son Güncelleme: 17.9.2024 09:43

Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştığı kazada minibüsü sürücüsü hayatını kaybederken eşi ve 6 yaşındaki torunu yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Veli Evleksiz yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan sürücü Veli Evleksiz, eşi Feride Evleksiz (58) ile 6 yaşındaki torunları Eymen Evleksiz olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Andırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Veli Evletsiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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