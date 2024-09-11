Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta kamyonet engelli araçlarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.9.2024 12:20 Son Güncelleme: 11.9.2024 13:39

Kahramanmaraş'ta kamyonet engelli araçlarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir kamyonet arka arkaya giden 3 engelli aracına çarptı. Kazada 1 engelli hayatını kaybederken 2 engelli ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta kamyonet engelli araçlarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarında akülü engelli araçlarıyla arka arkaya seyreden M.İ, kardeşi A.İ ve E.Ş'ye direksiyon hakimiyetini kaybeden R.G (19) idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 engelliden yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.İ. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsü R.G'yi gözaltına aldı.

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Kahramanmaraş'ta kamyonet engelli araçlarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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