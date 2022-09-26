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Giriş Tarihi: 26.9.2022 22:43

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

AA
Kahramanmaraş’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Divanlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan G.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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