Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 7.11.2022 22:28

Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

AA
Kahramanmaraş’ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Yahya Kemal Mahallesi 60. Sokak'ta yaşayan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında Z.T. ile H.T. yanındaki av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda 1'i bebek 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polisin bölgede yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı herkesi şok etti, kimse beklemiyordu!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Ankara, İzmir ve İstanbul 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI E-DEVLET || 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? 7 Kasım 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı: Yarın hesaplara yatacak
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA