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Giriş Tarihi: 7.10.2024 10:43 Son Güncelleme: 7.10.2024 11:09

Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralı

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi üzerinde motosikletiyle seyreden A.N, yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hem yaya hem de motosiklet sürücü metrelerce savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaya H.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü A.N'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralı
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