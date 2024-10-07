Kahramanmaraş’ta motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralı

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi üzerinde motosikletiyle seyreden A.N, yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hem yaya hem de motosiklet sürücü metrelerce savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaya H.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü A.N'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.