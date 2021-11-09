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Giriş Tarihi: 9.11.2021 17:06

Kahramanmaraş'ta öğrenci yurdu müdürüne saldırı!

DHA
Kahramanmaraş’ta öğrenci yurdu müdürüne saldırı!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde KYK Öğrenci Yurdu'nun müdürü Süleyman Metin (51), kurum çıkışında Salim E.'nin (41) silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı...

Olay, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Göksun Kaymakamlığı önünde meydana geldi. KYK Öğrenci Yurdu Müdürü Süleyman Metin, mesai bitiminin ardından kurumdan çıkışta yanına yaklaşan Salim E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların ayaklarına isabet ettiği Metin, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan Salim E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Salim E.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı S.T.'nin de güvenlik görevlisi olarak aynı kurumda çalıştığı bildirildi.

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Kahramanmaraş'ta öğrenci yurdu müdürüne saldırı!
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