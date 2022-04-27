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Giriş Tarihi: 27.4.2022 01:14

Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

AA
Kahramanmaraş’ta otomobil yayalara çarptı! Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayalardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.H.G. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. ile C.K'ye çarpmış, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan B.K, yaşamını yitirmiş, C.K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi
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