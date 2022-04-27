Kahramanmaraş’ta otomobil yayalara çarptı! Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.H.G. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. ile C.K'ye çarpmış, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan B.K, yaşamını yitirmiş, C.K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.