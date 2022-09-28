Kahramanmaraş’ta polise bıçaklı saldırı

Ekipler adrese gittiğinde bir kişinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Cebeloğlu, ihbara konu olayın olmadığının anlaşılması üzerine ayrılmak üzere olan polis memurlarından birisinin sırtından bıçakla yaralandığını aktardı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Cebeloğlu, şöyle devam etti:

"Şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evin içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri giriyor. Evdeki kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada yine şüpheli şahıs farklı bir odaya geçiyor, kapıyı da kilitliyor. Şüpheliyi almak üzere arkadaşlarımız bu odanın da kapısını kırmak suretiyle içeri girdiklerinde, bıçaklı saldırısına devam ediyor. Hem evde bulunan aile fertlerine hem de arkadaşlarımıza zarar vermemesi adına, yasalardan doğan yetkiyle ayağından vurmak suretiyle şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahsın da tedavisi devam etmektedir."

Cebeloğlu, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğunu ifade etti.