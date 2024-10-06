Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekle hastane basan kadın gözaltına alındı

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisine elindeki pompalı tüfekle gelen 45 yaşındaki Birgül G, çantasında bomba olduğunu söyledi. Acil servis içerisinde "Benim kalbimi durdurun" diyerek bağıran kadın korku ve paniğe neden oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Birgül G, hastanenin güvenlik görevlilieri tarafından etkisiz hale getirildi.

İNTİHAR EDEMEYİNCE BU YOLU SEÇTİM

Daha sonar polis tarafından gözaltına alınan Birgül G, emniyetteki sorgusunda uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve eziyet çektiğini söyledi. İntihar etmek isteğini ve başaramayınca böyle bir yol izlediğini belirten Birgül G, "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Birgül G.'nin pompalı tüfekle hastane basmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlı gözaltına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok"