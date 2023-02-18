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Giriş Tarihi: 18.2.2023 12:06

Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti kesintisiz sağlanıyor.

AA
Kahramanmaraş’ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta hastaneler, çadır kentlerdeki merkezlerde, aile sağlığı merkezlerinde, sahra hastanelerinde ve gezici sağlık ekipleriyle sağlık hizmeti kesintisiz veriliyor. Kahramanmaraş Koordinatör Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, AA muhabirine, depremin ardından yaralılara hızlı şekilde müdahale ettiklerini, durumlarının normalleşmesinin ardından diğer hastanelere sevk edilmelerini sağladıklarını söyledi. Kentteki hastanelerin altyapısını hızlı şekilde onardıklarını, bakımlarını yaptıklarını anlatan Açıkgöz, kentte diyalizden ameliyathaneye, yoğun bakımdan servis hizmetlerine kadar şu anda 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti verebilir durumda olduklarını bildirdi. Kahramanmaraş'ta an itibarıyla tüm cerrahi operasyonlar ile ağız ve diş sağlığı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Açıkgöz, şu anda halk sağlığına odaklandıklarını, süreçleri çok yakından takip ettiklerini aktardı.

"AŞI İHTİYAÇLARI HIZLICA KARŞILANIYOR"

Kentte 8 farklı noktada psikodestek çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Açıkgöz, şöyle konuştu: "Çocuk ve yetişkin psikiyatriler olmak üzere bütün arkadaşlarımız sahada. Her gün 60'ın üzerinde araçla sahada en ücra noktalara kadar sağlık hizmeti ve psikodesteği 7/24 vermeye devam ediyoruz. Tıbbi malzemeler ve tıbbi ekipmanlarla kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırıyoruz." Kentteki sahra hastaneleri ve çadır kentlerde bağışıklama çalışmalarının profesyonel ekiplerce yürütüldüğünü aktaran Açıkgöz, kişisel bakım ve hijyen konusunda da ekiplerin sahada bulunduğunu belirtti. Açıkgöz, şöyle devam etti: "Aşılarla ilgili sıkıntımız yok. Vatandaş ve çocuklarımızın aşı ihtiyaçları hızlıca karşılanıyor. Hastanelerimiz, çadır kentlerde hizmet veren merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, saha hastanelerimizde şu an gebelerimizin takipleri yapılıyor. İlimizde günde ortalama 18 doğum gerçekleşiyor. Onların doğum öncesi ve sonrası takiplerini yapıyoruz. İlaçlarının devamlılığını sağlayarak tedavilerini yerinde sunuyoruz."

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Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor
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