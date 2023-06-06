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Giriş Tarihi: 6.6.2023 05:22

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı

İHA
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Dursun Tüz (65) ve Tahsin Höçülü (37) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının tedavileri devam ediyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
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