Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın çatının tamamını kaplarken, ekipler yangını söndürmek için merdivenli itfaiye araçlarını kullandı.