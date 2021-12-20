Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Giriş Tarihi: 20.12.2021 03:06

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'taki yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatı kısmında çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın çatının tamamını kaplarken, ekipler yangını söndürmek için merdivenli itfaiye araçlarını kullandı.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Fabrika çalışanları da tekstil ürünlerinin zarar görmemesi için sevkiyat yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
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