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Giriş Tarihi: 15.3.2022 18:56

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları! 15 şüpheli tutuklandı

AA
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonları! 15 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Kahmramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce kent genelinde, 7-14 Mart tarihlerinde 8 adrese düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları! 15 şüpheli tutuklandı
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