Kahramanmaraş’ta yangın: 100 hektar kül oldu

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangında, 50'si orman, 50'si tarım arazisi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.