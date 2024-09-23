Kahramanmaraş’ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Merkez 12 Şubat ilçesi Melik Ejder mahallesinde akşam saatlerinde keçilerini otlatan çoban Ahmet Gizir'in üzerine yıldırım düştü. Sağanak yağış nedeniyle yağmurdan korunmak için bir ağacın altına gizlenen Ahmet Gizir'in cesedini gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibini yaptığı muayenede çobanını hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırımın düşmesi nedeniyle 2 keçi de telef oldu. Ahmet Gizir'in cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.