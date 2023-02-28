Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta ziynet eşyaları sahiplerini bekliyor
Giriş Tarihi: 28.2.2023 09:50 Son Güncelleme: 28.2.2023 10:34

Kahramanmaraş’ta ziynet eşyaları sahiplerini bekliyor

Kahramanmaraş’ta enkazlardan çıkarılan para, ziynet eşyası, kasa ve silahlar emniyet güçlerinin koruması altında sahiplerini bekliyor. Eşyaların kendisine ait olduğunu ispatlayanlar teslim alabilirken, çelik kasalar 6 ay ile 1 yıl arasında açılarak sahibi bulunmaya çalışılacak. Teslim alınmayan eşyalar belirli bir süre sonra hazineye teslim edilecek.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kahramanmaraş’ta ziynet eşyaları sahiplerini bekliyor

Deprem bölgelerinde depremzedeler emek vererek biriktirdiği kıymetli eşyalarını almak için zaman zaman enkazlara giriyor. Emniyet güçleri ise, depremzedelerin kıymetli eşyalarını onların riske girmemesi için enkazlardan çıkan eşyaları tutanak tutarak muhafaza altına alıyor. Emniyet ekipleri, depremzedelerin kıymetli eşyalarının kayıp olmaması ve zarar görmemesi için eşyaları enkazdan çıktığı şekilde tutuyor. Bu kapsamda, depremin etkisine maruz kalan Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğünde toplanan ziynet eşyaları, sahiplerini bekliyor.

Büyük bir dikkatle korunan ziynet eşyalarının bulunduğu odaya yalnızca görevli olan personeller girebiliyor. Eşyalar arasında, silah, av tüfekleri, döviz, altın, cüzdan, çelik kasa, kadın çantaları ve tapular bulunuyor. Silahlar birinci derece yakınlara verilebilirken, ruhsatsız olan av tüfekleri mal müdürlüklerine gönderilerek imha ediliyor. Çelik kasalar 6 ay ile 1 yıl sonra açılacak ve sahibi bulunmaya çalışılacak. Belediyeler, çeşitli noktalarda bulunan hoparlörler aracılığıyla sık sık vatandaşlara anons yapıyor ve eşyalarına bakmalarını istiyor. Belirli bir süre sonra kullanılmayan eşyalar hazineye teslim ediliyor.

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Kahramanmaraş’ta ziynet eşyaları sahiplerini bekliyor
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