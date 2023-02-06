Kahramanmaraş’taki depremin ardından tüm ülke seferber oldu: Tokat’tan deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana, Tokat, Sivas, Erzurum başta olmak üzere birçok ilde yoğun şekilde hissedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4.seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplandı. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edildi.

TOKAT VALİSİ ADIYAMAN GÖLBAŞI'NA GÖREVLENDİRİLDİ

7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıların şiddetli hissedildiği Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki Tokat'ta ekipler arama tarama faaliyeti yürüttü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve bir olumsuzluğun yaşanmadığı tespit edildi. Afad Kriz Merkezinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında ilgili kurum müdürleri ile birlikte koordinasyon ve teyakkuz halinde gelişmeler takip edildi. Daha sonra Vali Hatipoglu, koordinasyona destek sağlamak üzere Adıyaman Gölbaşı'na görevlendirildi.

TOKAT'TAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM EKİBİ GİTTİ

Tokat'tan AFAD ekiplerinden oluşan 3 araç, 15 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Maraş'a, 2 UMKE Aracı 10 personel Adıyaman'a, 27 Kızılay gönüllüsü Malatya'ya ayrıca 2 tır, 2otobüs, 2 ekskavatör deprem bölgelerimize hareket etti.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Birçok ilimizi etkileyen depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız için Tokat'ta battaniye, uyku seti, çocuk bezi, su, kışlık kıyafet ve bot desteği sağlanması için yardım kampanyası başlatıldı. Hiç kullanılmamış malzeme desteklerinin Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na ulaştırılması istendi. Ayrıca destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, 112 çağrı merkezini aramaları halinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım malzemelerini adreslerinden

teslim alacaklar. Yardım duyurusunun ardından gıda, giyim, hijyen malzemesi gibi birçok acil temel ihtiyaç malzemesi toplama alanına ulaştırılmaya başlandı.

TURHAL'DAN 14 KİŞİLİK EKİP ADIYAMAN'A GİDİYOR

Turhal Belediyesinin çeşitli birimlerinde personeller, AFAD tarafından yapılan acil toplanma uyarısın ardından Turhal Belediyesi önünde toplanarak yola çıktı. Destek ekibinin sorumlusu Turhal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Bilge Güler; Turhal Belediyesi tarafından oluşturulan 14 kişilik ekiple birlikte Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine görevlendirildiklerini söyledi. Ayrıca Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi birlikteliyle oluşturulan koordinasyon merkezi kararıyla Turhal Devlet Hastanesi yanında bulunan Mehmet Uzun Spor Salonunda bölgeye gönderilmek üzere kullanılmamış. Battaniye, uyku seti, çocuk bezi, su, kışlık kıyafet ve bot gibi destek malzemeleri kabul edilecek. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 275 13 75 numarasını arayarak evlerine gelecek olan ekiplere de yardım malzemelerini verebilecekler.

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