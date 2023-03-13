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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:28

Kahramanmaraş'taki ilk depremin yıkıcı etkisi kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkisi, yeni MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla bir kez daha ortaya çıktı. Kayıtlarda, depremin olduğu saat itibarıyla zifiri karanlık olması gereken gökyüzünün, yaşanan patlama nedeniyle gündüze yakın aydınlandığı görüldü.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk deprem ve sonrasında yaşananlar Türkoğlu ilçesindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarında da yer aldı.

Görüntülere binaların yıkılış anları ve vatandaşların panik halinde evlerinden kaçmaları yansıdı.

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

Kayıtlarda, depremin olduğu saat itibarıyla zifiri karanlık olması gereken gökyüzünün, yaşanan patlama nedeniyle gündüze yakın aydınlandığı görüldü.

Ayrıca Mahir Ünal Caddesi'nde kayıt alan bir güvenlik kamerası da karşısındaki bir binanın yıkılma anını kaydetti.

Depremlerin ardından ilçeye koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un Hükümet Konağına gelmesi ve ilçe Kaymakamı Burak Keser ile hizmet binasında incelemelerde bulunması da kayıtlarda yer aldı.

ENKAZDAN KURTARMA ÇABALARI DA KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, depremin ardından vatandaşların binaların enkazı çevresinde canlı kurtarma çabaları da kameraya yansıdı. Bir grup vatandaşın tamamen yıkılan bir binadan ses duyması üzerine çevreden buldukları parçalarla binanın çatısını kaldırdıkları görüldü.

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Kahramanmaraş'taki ilk depremin yıkıcı etkisi kameraya böyle yansıdı
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