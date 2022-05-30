Kahramanmaraş’taki Şehir Hastanesi Polonyalı Miroslav’ı sağlığına kavuşturdu
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Polonya'da 10 yıldır bağırsak paraziti hastalığıyla mücadele eden ancak ülkesinde bir türlü tedavi edilemeyen C. Miroslav Marcin (38) internette Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun videolarını gördü.
'SAYILI HASTANELERDEN OLDUK'
Türkiye'ye gelen Marcin'e Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammedoğlu ve Opr. Dr. Hakan Küpeli tarafından radyolojik görüntüleme desteğiyle endoskopi yapıldı. 4 günde taburcu edilen, 2 ay sonra kontrolleri için tekrar hastaneye gelen Marcin "Türk dok torlara teşekkür ediyorum" dedi. Doç. Dr. Muhammedoğlu da "Devletin verdiği imkânlarla en ileri endoskopi işlemlerini yapmaktayız. Dünyanın sayılı hastanelerinden biri haline geldik" dedi.