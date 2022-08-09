Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'taki vahşette flaş gelişme: Öldürüp üst üste gömmüştü
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:05

Kahramanmaraş'taki vahşette flaş gelişme: Öldürüp üst üste gömmüştü

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

AA
Kahramanmaraş’taki vahşette flaş gelişme: Öldürüp üst üste gömmüştü

Haklarında 25 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki iddia üzerine önceki gün Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde başlatılan arama ve kazı çalışmalarından sonra gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlıdan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, önceki gün bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatmış, çalışmalar sırasında bazı kemik parçalarına ulaşılmış, gözaltına alınan bir kadın ise yer gösterme işlemi gerçekleştirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
KPSS ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'taki vahşette flaş gelişme: Öldürüp üst üste gömmüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA