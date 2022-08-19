Kahramanmaraş’taki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Seza Karakoç Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 46 BN 838 plakalı otomobil önce önünde giden 34 UR 8340 traktöre, sonra da Ali Şimşir yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobile çarptı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorku devrilirken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
"ÇOK AŞIRI SÜRATLİ GELİYORDU"
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hafif yaralanan ve ambulansta tedavisi yapılan sürücülerden Ali Şimşir, kazaya arkasından gelen aracın sürücüsünün neden olduğunu öne sürerek, "Traktörleri sollamaya geçmiştim, arkadaş arkadan çok hızlı geldi traktörleri fark etmedi. Önce traktöre vurdu, kurtarayım derken bana vurdu. Ben de yalpaladım, hava yastıkları açılınca kurtuldum. Çok aşırı süratli geliyordu" dedi.