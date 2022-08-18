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Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:21 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:26

Kahreden duman: 2 çocuk öldü

Gaziantep'te motordan duman çıkan arabasını kontrol için yol kenarında duran sürücü ve ailesine arkadan gelen araç çarptı, kazada iki çocuk öldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kahreden duman: 2 çocuk öldü

Nurdağı ilçesinin Sakçagözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hatay'dan Gaziantep'e akraba ziyaretine gelen Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü O.A. aracını durdurup motoru kontrol etmek için araçtan inerken eşi ve 4 çocuğu da araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki otomobil, araçtan inen aileye çarptı. Kazada, O.A, eşi M.H. M. (27), çocukları M.A.A (8), L.A. (7), S.A (4) ile 3 aylık bebek Y.A yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan L.A. ile Y.A. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma sürücü O.A.'yı gözaltına aldı.

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Kahreden duman: 2 çocuk öldü
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