Kahreden facia

Erzurum'da toprak evin damının çökmesi sonucu anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Erzurum'un Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkânlarıyla çıkarken, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Dilara Kara (28) ve çocukları Kerimhan Kara (6) ile Sudenaz Kara (11) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.