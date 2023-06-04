Kahreden haber: İlk eşi gibi aynı kavşakta kazada öldü...

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Ali Tarhan yönetimindeki 03 DS 171 plakalı otomobil ile Dinemi Gökkaya'nın (36) kullandığı 68 AC 012 otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 çocuk babası sürücü Tarhan, eşi Meryem Tarhan (56) ile 5 çocuk babası kardeşi Adem Tarhan (60) yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Gökkaya ile yanındaki Aysel Gökkaya (42) da ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.