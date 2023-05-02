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Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:27

Kahreden kader: Baba ile oğlu 4 gün arayla vefat etti!

Acı olay Ordu'da yaşandı. Fatsa ilçesinde Osman Keskin (71) ile İstanbul’da yaşayan oğlu Ulaş Keskin (44), 4 gün arayla hayata gözlerini kapadı...

DHA
Kahreden kader: Baba ile oğlu 4 gün arayla vefat etti!

Fatsa'da yaşayan Osman Keskin'in oğlu Ulaş Keskin, 28 Nisan'da İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Keskin'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketine getirildi. Ulaş Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Oğlunun acısına dayanamayan Osman Keskin de dün kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Keskin, kılınan cenaze namazının ardından oğlu ile yan yana toprağa verildi.

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Kahreden kader: Baba ile oğlu 4 gün arayla vefat etti!
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