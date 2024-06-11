Kahreden kaza: 2’si doktor 4 ölü

Sabah saat 08.00 sularında meydana gelen kazada Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. hâkimiyetindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin yaralandı. 34 FA 3602 plakalı araçta ise şoför S.B. yaralanırken, R.T. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Sena Sakin kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca'dan da kazaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

"Sinop'un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.