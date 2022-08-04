Kahreden kaza

Antalya'da havalimanı istikametine seyir halinde olan anne Sibel Kurtboğan'ın kullandığı otomobil Gazi Bulvarı Asayiş Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada eşinden ayrıldığı öğrenilen Kurtboğan'ın 1 yaşındaki kızı Yağmur Naz Uçtu, ön sağ koltukta oturan bir yakınının kucağından dışarı fırladı. Yola düşen bebek çağrılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kızının öldüğünü öğrenen anne sinir krizi geçirdi. Anne Sibel Kurtboğan polise verdiği ifadede bir yakını ile birlikte kaynak suyu almak için gittiklerini söyledi. Bebeği de temiz hava alması için yanlarına aldıklarını kaydeden acılı anne, suyu otomobile yükledikten sonra geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiğini söyledi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise otomobilin devrilmesi sonucu 35 yaşındaki Uğur Filiz öldü, 3 kişi yaralandı. Serik ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan Dilan Çelik'e (19) iki ayrı otomobil çarptı. Bir otelde staj yapan genç kız hayatını kaybetti.