Bursa’da kahreden kaza! Kamyonetin altında kalan minik Asya hayatını kaybetti

İznik ilçesi Topkapı Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Taşkın, o sırada Ahmet K.nın kullandığı 16 H 7002 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından minik Asya'yı İznik Devlet hastanesinde kaldırdı.



Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde sevk edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan acı kaza İznik'i yasa boğarken sürücü Ahmet K. gözaltına alındı.