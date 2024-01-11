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Giriş Tarihi: 11.1.2024 12:03 Son Güncelleme: 11.1.2024 13:09

Kahreden kaza! Okul servisine binmedi kazada hayatını kaybetti

Bursa’da okuldan çıktıktan sonra servise binmeyen ve arkadaşlarının yanına uğrayan 13 yaşındaki Beyza Nur Gecü, kaldırımda yürüdüğü sırada kontrolden çıkan bir cipin altında kaldı. Talihsiz kız hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kahreden kaza! Okul servisine binmedi kazada hayatını kaybetti

Nilüfer ilçesinde öğrenim gördüğü okuldan çıkan ve ailesini telefonla arayarak okul servisiyle gelmeyeceğini ve arkadaşlarının yanına uğrayacağını söyleyen 8'nci sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü, Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda kaldırımda yürümeye başladı. O sırada, Ü.U'nun kullandığı cip, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Beyza Nur'a çarpan araç olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu savrulan ve kanlar içinde yerde kalan talihsiz kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından uludağ Üniviersite Tıp Fakültesine kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ KALBİ DURDU

Acilden alınarak hemen yoğun bakımda tedaviye alınan Beyza Nur'un beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalbi duran talihsiz kız kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kahreden kaza! Okul servisine binmedi kazada hayatını kaybetti
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