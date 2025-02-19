Kahreden kazada uyuşturucu detayı

Yalova'da geçtiğimiz yıl 31 Temmuz gecesi yolun karısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet Yıldız ve kucağında 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.'nın kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K. adli kontrolle serbest kaldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen ehliyetsiz sürücü M.C.K.'nın alınan idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlandığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Yıldız'ın asli kusurlu olması nedeniyle tutuksuz yargılanacak M.C.K. hakkında hazırlanan iddianame Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.