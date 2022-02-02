Haberler Yaşam Haberleri Kahreden ölüm
Giriş Tarihi: 3.2.2022

Kahreden ölüm

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Kahreden ölüm
Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis birimine yeni atanan 24 yaşındaki hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren çiçeği burnunda hemşirenin ölümü herkesi üzüntüye boğdu. Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Üsküdar’da maganda dehşeti! ‘Doğan ağabeyin selamı var’ deyip öldüresiye dövdüler!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu
'Kış Kartalı' operasyonu HDP'yi rahatsız etti! Partiden yazılı açıklama yapıldı
Son dakika! 2 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahreden ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA