Kahreden ölüm

Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis birimine yeni atanan 24 yaşındaki hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren çiçeği burnunda hemşirenin ölümü herkesi üzüntüye boğdu. Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.