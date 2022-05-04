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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Kahreden tesadüf

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahreden tesadüf

Denizli'de yaşayan Ergin-Emine Akbulut çifti, annelerini ziyaret etmek için Edirne’ye gitti. Pikniğe giden ailenin içinde bulunduğu araç dönüş yolunda Tunca’ya uçtu. Kazayı görüp yardıma koşan Erkan Akbulut, araçtakilerin abisi, yengesi ve annesi olduğunu görünce yıkıldı. Akbulut çifti hastanede can verdi

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ergin Akbulut (52), eşi Emine Akbulut'u (49) alarak Edirne'ye bağlı Yolüstü Köyü'nde yaşayan annesi Nursel Akbulut'a (74) bayram ziyaretine geldi. Akbulut çifti, önceki gün de annelerini yakındaki şelaleye pikniğe götürdü. Dönüşte Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, Tunca Nehri'ne uçtu.



O sırada bölgede bulunan Ergin Akbulut'un kardeşi Erkan Akbulut, kazayı görünce yanındaki arkadaşıyla birlikte yardıma koştu. Otomobildekilerin ağabeyi, yengesi ve annesi olduğunu fark ettiğinde ise şok yaşadı. Kazada, Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut hayatını kaybederken annenin tedavisi ise sürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet kullanan Bayram Kaya (27), otomobille çarpıştı. Kazada Kaya hayatını kaybetti. Gazipaşa ilçesinde ise uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Erva Çağlayan öldü.
Sivas'tan, bayram gezmesi için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin otomobili, üstgeçit duvarına çarptı. Sürücü Hüseyin Güler öldü, 5 kişi de yaralandı.
Yurt genelindeki kazalarda Yozgat'ta Berivan İnci (16), Kırşehir'de Şevval Dinler (13), Osmaniye'de Hüseyin Doğan, Niğde'de Süleyman Erdoğan hayatını kaybetti.

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Kahreden tesadüf
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