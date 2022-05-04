Kahreden tesadüf

Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ergin Akbulut (52), eşi Emine Akbulut'u (49) alarak Edirne'ye bağlı Yolüstü Köyü'nde yaşayan annesi Nursel Akbulut'a (74) bayram ziyaretine geldi. Akbulut çifti, önceki gün de annelerini yakındaki şelaleye pikniğe götürdü. Dönüşte Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, Tunca Nehri'ne uçtu.O sırada bölgede bulunan Ergin Akbulut'un kardeşi Erkan Akbulut, kazayı görünce yanındaki arkadaşıyla birlikte yardıma koştu. Otomobildekilerin ağabeyi, yengesi ve annesi olduğunu fark ettiğinde ise şok yaşadı. Kazada, Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut hayatını kaybederken annenin tedavisi ise sürüyor.Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet kullanan Bayram Kaya (27), otomobille çarpıştı. Kazada Kaya hayatını kaybetti. Gazipaşa ilçesinde ise uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Erva Çağlayan öldü.Sivas'tan, bayram gezmesi için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin otomobili, üstgeçit duvarına çarptı. Sürücü Hüseyin Güler öldü, 5 kişi de yaralandı.Yurt genelindeki kazalarda Yozgat'ta Berivan İnci (16), Kırşehir'de Şevval Dinler (13), Osmaniye'de Hüseyin Doğan, Niğde'de Süleyman Erdoğan hayatını kaybetti.