Kahreden tesadüf

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kullandığı TIR'la Ankara yönüne giden Uğur Can Uras (22) bir akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşladı. Bu sırada otomobiliyle arkadan gelen ve hız yaptığı öne sürülen Bayram Uras (41), TIR'a çarptı. Ön kısmı tamamen TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras aracın içinde sıkıştı. TIR'dan inince otomobilin plakasından kendisine çarpan sürücünün kuzeni olduğunu anlayan Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Uğur Can Uras da gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarına yardım etti. Uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan Bayram Uras, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.