Kahreden tesadüf! Polis memuru Polis Bayramı’nda hayatını kaybetti

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve son 12 yılını İznik'te geçirerek 20 gün önce emekliye ayrılan 49 yaşındaki 3 çocuk babası Basri Güneş, gece evinde aniden kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. İznik'te herkes tarafından tanınan ve sevilen emekli Polis Memuru Basri Güneş'in 10 Nisan Polis Haftasında vefat etmesi, hem yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzdü. İznik Emniyet Müdürlüğü de bir duyuru yayınlayarak Güneş'in ailesine başsağlığı diledi. Basri Güneş'in cenazesi memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilesine bağlı Mesudiye köyünde toprağa verilecek.