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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:58 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:29

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Nurullah Şahin göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman’ın Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Nurullah Şahin görevine başladı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Nurullah Şahin göreve başladı

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz, HSK'nın son yayınlanan kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli Nurullah Şahin de Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

2016-2019 yılları arasında Akşehir Cumhuriyet Savcılığı, 2019-2022 yılları arasında ise Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev süresi boyunca adalet hizmetinin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere bütün kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışacağını söyledi.

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Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Nurullah Şahin göreve başladı
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