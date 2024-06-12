Kâhta ile Gazze kardeş şehir oldu

Kâhta Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyeleri, verdikleri önerge ile Kâhta ile Gazze'nin kardeş şehir ilan edilmesini istedi. "Kâhta, Gazze ile kardeş şehir olsun" önergesi Kâhta Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Kâhta Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturumunda alınan karar ile Gazze'yi kardeş şehir ilan etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Bünyamin Balcı, "AK Parti grubunun Haziran ayı 2. toplantısında verilen önergede Gazze'nin Kâhta ile 'Kardeş Şehir' ilan edilmesi ve Gazze'nin bir sokağının alt ve üst yapısının yapılması oylama sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı." diye konuştu.

Öte yandan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise, Kâhta'da bir sokak ya da caddenin isminin Gazze olması için gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti.