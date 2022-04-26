Kahta’da iki farklı kavgada 3’ü ağır, 11 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk ve Menderes mahallelerinde iki ayrı kavgada toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; lk kavgada Atatürk Mahallesi İbni Mirza Parkı önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir grup şahıs ile Kahtalı bir grup şahıs arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

İkinci kavga olayı ise Menderes Mahallesi'nde küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasında yaşanılan kavgaya kısa süre içerisinde ailelerinin de dahil olması üzerine kavga büyüdü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.