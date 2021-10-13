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Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:43 Son Güncelleme: 13.10.2021 09:00

'Kahvaltı' kavgası çatışmaya neden oldu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
’Kahvaltı’ kavgası çatışmaya neden oldu!

İstanbul Çağlayan'da 'kahvaltı yapmak' üzerine çıkan tartışma aile arası çatışmaya neden oldu. Çıkan olaylarla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olay tespit edilerek şahıslar yakalandı.

İddiaya göre, 8 Ekim günü Çağlayan Mahallesi'nde börekçi dükkanı bulunan E.Y isimli şahıs, dükkanına kahvaltılık malzeme alarak gelip kahvaltı yapmak isteyen C.Y isimli şahsı dükkanında dışardan yiyecek alıp kahvaltı yapamayacağını beyan ederek yollamak istedi. Şahıslar arasında çıkan tartışma ve arbede sonrası dükkan sahibi E.Y , kahvaltı yapmak isteyen C.Y'yi gözüne yumruk atarak darp etti.

Aynı gün olaydan kısa süre sonra darp edilen C.Y'nin akrabaları A.R ve Ö.A isimli şahıslar, bahsi geçen börekçiye giderek dükkan sahibi ile kavga etmeye başladı. Çok sayıda kişinin taraf olduğu kavgada A.R ve Ö.A isimli şahıslar montlarına gizlediği sopalarla E.Y'ye vurarak başından yaraladı, şahıslar bölge esnafınının da dahil olduğu kalabalıktan havaya 2 el ateş açarak kaçtı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla alakalı şüpheli şahısları tespit etmeye yönelik çalışmalarında birçok kamera görüntüsü izledi. Bahsi geçen 2 şahsın olay yerine 34 BXX X5X plakalı araçla geldikleri, işyerinde bulunan şahıslarla kavga ettiği, daha sonra 2 şahsın kaçtığı ve Ö.A isimli şahsın elinde tabanca olduğunu tespit etti. Bahsi geçen şahıslar olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gerekli işlemler için Çağlayan PMA'ya teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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'Kahvaltı' kavgası çatışmaya neden oldu!
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