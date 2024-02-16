Kahvaltılık gevrekler kısırlaştırıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, kahvaltıda tüketilen yulaf ezmesi ve gevrekler kısırlığa yol açıyor. Aktivist kuruluş The Environmental Working Group, Amerikalıların yüzde 80'inin klormequat adı verilen zararlı bir pestisit için pozitif test verdiğini ortaya koyan bir çalışma yayınladı. Çalışmada, 'yüksek derecede zehirli tarım kimyasalının' ABD'ye ithal edilen yulaf ve diğer tahıllarda kullanılmasına federal olarak izin verildiği belirtildi. Rapora göre, klormequat maddesinin bu kadar yüksek çıkması, Amerikalıların düzenli olarak pestisitlere maruz kaldıklarını gösteriyor.