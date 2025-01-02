Kahve bunamayı önlüyor

İsviçre'de yapılan bir araştırma yaşlıların günde beş fincana kadar kahve içmesinin bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu. İsviçre'deki Basel Üniversitesi Hastanesi'nden bilim insanları, 65 yaş üstü olup düzensiz kalp ritmi sorunu yaşayan kişilerin, yoğun kahve içtikleri takdirde hafıza kaybına yol açan semptomlar yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu buldu. Ortalama olarak günde iki bardaktan fazla kahve içen katılımcıların, daha az içenlere kıyasla hastalıkla ilişkili inflamasyon kan belirteçlerinin daha düşük seviyelerine sahip olduğu görüldü. Bulgulara göre araştırmacılar, koruyucu etkinin, kahvedeki kafeinin oksidatif stresi azaltmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Oksidatif stres, vücutta enfeksiyonla savaşan serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik olarak açıklanıyor.