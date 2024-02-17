Kahve fincanına tüküren adamdan şoke eden savunma “Fincanlar dekor amaçlı... Onlarda kahve satmıyoruz”

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası "hijyene uymadığı" ve "halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü" belirlenerek belediye tarafından mühürlenen kahve dükkanının durumu alışveriş yönetimi tarafından da görüşüldü.
Hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alışveriş merkezindeki mühürlenen kahve dükkanının sözleşmesi feshedildi.
H.Z. haksız yere linç edildiğini ifade ederek, "Ben orada paket kahve satıyorum. Görüntülere yansıyan bardaklar dekor mahiyetli dizilen kullanılmayan bardaklar. Ben tadım için küçük pet bardaklarda içerisine az kahve koyarak veriyordum" dedi.
İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.