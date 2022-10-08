Kahve içen kadın çay ocağında mahsur kaldı

Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağında ilginç bir olay yaşandı. Gece 22.45 sıralarında arkadaşlarıyla çay ocağına kahve içmeye gelen Fatma Çevik, bir süre sohbet ettiği arkadaşları gidince çay ocağında tek başına kaldı. Kahvesini içmeye devam eden kadın önceden tanıdığı çay ocağı işletmecisi Mehmet Yaşar İşleyen ile sohbet etti. Kısa bir süre sonra ise işyerinde kilitli kaldığını fark etti. Kapıyı zorlayan ancak açamayan kadın büyük panik yaşadı. Hemen Polisi arayan ve yardım isteyen Fatma Çevik'i olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.

ÇORBA İÇMEYE GİTMİŞ

Çay ocağının sahibine ulaşmaya çalışan polis kısa sürede Mehmet Yaşar İşleyen'e ulaştı. Birlikte işyerine gelen ekipler, anahtarla kapıyı açarak kadını mahsur kaldığı çay ocağından çıkardı. Mehmet Yaşar İşleyen'in kadının üzerinden kapıyı kilitleyerek çorba içmeye gittiği öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kapının açılmasıyla derin bir nefes alan Fatma Çevik dakikalarca mahsur bırakıldığı çay ocağının sahibine öfkelendi. "Beni ne hakla içerde bırakırsın" diyerek Mehmet Yaşar İşleyen'e tepki gösteren kadın güçlükle sakinleşirken, iş yeri sahibi ise, kadının kendi isteği ile içerde kaldığını, dışarıya çıkmadığını ve bunun üzerine dükkanını korumak için kapıyı kilitlediğini söyledi.