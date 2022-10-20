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Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:33 Son Güncelleme: 20.10.2022 13:44

Kahvede otururken saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Gaziantep’te kahvede otururken yapılan saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kahvede otururken saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

17 Ekim günü Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Polat, bir akrabasıyla birlikte kahvehanede otururken, kimliği belli olmayan bazı kişiler kahvehaneyi silahla taradı. Saldırıda başına mermi isabet eden Polat, ağır yaralandı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatırken, Osman Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kahvede otururken saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
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