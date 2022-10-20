Kahvede otururken saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

17 Ekim günü Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Polat, bir akrabasıyla birlikte kahvehanede otururken, kimliği belli olmayan bazı kişiler kahvehaneyi silahla taradı. Saldırıda başına mermi isabet eden Polat, ağır yaralandı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatırken, Osman Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.