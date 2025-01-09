Kahvedeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Esenler Sokak'ta bulunan bir kahvehanede çıkan silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kavgayı ayırmaya çalışan 20 yaşındaki Barış Allak'ın hayatını kaybetmesi ve iş yeri sahibinin yaralanması, Mardin'de büyük üzüntüye neden oldu.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Okey masasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan 20 yaşındaki Barış Allak, kafasından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Allak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Allak'ın, kavgayı sonlandırmaya çalışırken vurulduğu öğrenildi. Barış Allak'ın trajik ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

İŞ YERİ SAHİBİ VE BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan kahvehane sahibi 40 yaşındaki S.K. de olayda yaralandı. S.K., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 18 yaşındaki F.B. ise Mardin Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da durumlarının stabil olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Silahlı kavganın ardından güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için soruşturma sürüyor.