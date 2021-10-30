Kahvehane rekabeti cinayetle bitti! Cinayet anı güvenlik kamerasında...

Emniyete verdiği ifadesinde olayı itiraf eden şüpheli; " İş yerimi elimden almaya çalışıyordu, sürekli tartışma çıkıyordu. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim." dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Hatip İbrahimoğlu, onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen Hatip İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan şüpheli kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere düşen Hatip İbrahimoğlu'nun başına gelen şüpheli bir kaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.





4 EL ATEŞ ETMİŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli olan şüphelinin maktüle arkadan yaklaştığı ve ateş ettiği görüldü. Polis olay yerinden yaptığı aramada 4 adet 7.65 çapta boş kovan buldu.



ŞAFAK VAKTİ OPERASYONLA YAKALANDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu belirledi. Şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut Celal K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.





"ANLIK BİR KARARLA ÇIKARDIM ATEŞ ETTİM"



Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Hatipl İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha öncede bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Şüpheli ifadesinde "Karşılaştım, onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kahvehane rekabeti cinayetle bitti! Sokak ortasında sırtından vurdu