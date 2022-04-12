Kahvehane saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Nisan günü bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanmış, ağır yaralılardan Mervan Yalçın yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 saldırganı yakalarken, diğer saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatırken, polis ekiplerinin kapsamlı çalışmaları neticesinde M.K. ve B.K. olayda kullandığı değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.