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Giriş Tarihi: 12.4.2022 20:42 Son Güncelleme: 12.4.2022 20:43

Kahvehane saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kahvehane saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kahvehane saldırısında 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Nisan günü bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanmış, ağır yaralılardan Mervan Yalçın yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 saldırganı yakalarken, diğer saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatırken, polis ekiplerinin kapsamlı çalışmaları neticesinde M.K. ve B.K. olayda kullandığı değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahvehane saldırısında 3 kişi gözaltına alındı
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