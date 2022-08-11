Kahvehaneci cinayeti zanlıları yakalandı

Adana'da kahvehane işletmecisi Ergün Opcin'i arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada sırtından vurarak öldürdüğü ileri sürülen Tarık T. ve suç ortakları Mehmet Can P. ile Mahmut D. yakalandı. Katil zanlısının ifadesinde "Husumetli olduğum kişilere yardım ediyordu. Bu yüzden öldürdüm" dediği öğrenildi. Tarık T. ve Mehmet Can P. tutuklanırken Mahmut D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OYUN OYNARKEN SIRTINDAN VURDU

Olay, 2 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin (48), arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri masada oyun oynayan Opcin'in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek kaçtı. Kıraathanedekiler, yaralanan Ergün Opcin'i otomobille hastaneye götürdü. Durumu ağır olan ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

POLİS ZANLILARI TESPİT ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganın Tarık T. (23), motosikleti kullanan kişinin ise Mehmet Can P. (20) olduğunu tespit etti. Kaçış güzergahında yapılan çalışmada; şüphelilerin olayın ardından 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlendi. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, zanlılar ile saklanmalarına yardım eden arkadaşları Mahmut D.'yi (23) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Tarık T., ifadesinde, "Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu" dediği iddia edildi. Öte yandan adreste ele geçirilen tabancalardan birinin, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonucu olayda kullanıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık T. ile Mehmet Can P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mahmut D. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.