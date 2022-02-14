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Giriş Tarihi: 14.2.2022 14:00

Kahvehaneci katilinden pes dedirten savunma

DHA
Kahvehaneci katilinden pes dedirten savunma

Eskişehir'de tartıştığı Ali Bahri Gürcan’ı (51) işlettiği kahvehanede tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Ö. (43), adliye girişinde "Kim, kimi durduk yere öldürmüş? Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti o" dedi.

Odunpazarı ilçesi, Gökmeydan Mahallesi, Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan, iddiaya göre önceki gece iş yerinde Hüseyin Ö. ile kumar oynadı. Daha sonra Hüseyin Ö., küfür nedeniyle tartıştığı Ali Bahri Gürcan'ı tabancayla vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gürcan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Gürcan, hayatını kaybetti.

3 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Hüseyin Ö.'yü, kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmada şüpheliye kaçışında yardım ettiği tespit edilen Serkan K. (35) ve İran uyruklu Behrouz M. (43) de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Ö.'nün ifadesinde; Ali Bahri Gürcan'ın da olduğu masada kumar oynadıklarını belirterek, "Poker oynuyorduk, rest ve para artırma konularında tartıştık. Bu sırada küfürleştik. Benim kafama sandalye ile vurdu. Ben de silahı çıkarıp, ateş ettim ve kaçtım" dediği belirtildi.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen Hüseyin Ö., adliye girişinde gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna, "Kim, kimi durduk yere öldürmüş? Hak etti ölecekti. Pişmanım ama hak etti o" diyerek cevap verdi. Öldürülen Ali Bahri Gürcan ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

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Kahvehaneci katilinden pes dedirten savunma
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