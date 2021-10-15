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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Kahvehanede 2 kişi öldürüldü

Kahvehanede 2 kişi öldürüldü
ADANA'DA emekli bir polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Emekli polis memuru Kamil G., merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki kahvehanede otururken işyeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Kamil G. tabancasını çekerek Serindağ ve Özgenç'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Serindağ ve akrabası olduğu belirtilen Özgenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Kamil G.'yi gözaltına aldı.
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Kahvehanede 2 kişi öldürüldü
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