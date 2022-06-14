Haberler Yaşam Haberleri Kahvehanede küfürleşme kavgası ölümle bitti
Giriş Tarihi: 14.6.2022 12:45 Son Güncelleme: 14.6.2022 13:35

Kahvehanede küfürleşme kavgası ölümle bitti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kahvehanede küfürleşme kavgası ölümle bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde kahvehanede küfürleşme nedeni ile çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan Hasan Bulut (32) hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehanede Hasan Bulut (32) ile Sinan C. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken Sinan C. tartıştığı Hasan Bulut'u bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından yaraladı. Olay sonrası çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası yaralı olarak ambulans ile hastaneye götürülen Hasan Bulut, yolda hayatını kaybetti. Cinayeti öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Bulut'un cesedi savcılık tarafından incelenerek Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri Sinan C.'i suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyon farkı ve Temmuz zammı açıklaması ile sinyali verdi!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz zammı hesaplandı! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları tek tek hesapladı
SON DAKİKA HABERİ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması: Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahvehanede küfürleşme kavgası ölümle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA