Kahvehanede küfürleşme kavgası ölümle bitti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehanede Hasan Bulut (32) ile Sinan C. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken Sinan C. tartıştığı Hasan Bulut'u bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından yaraladı. Olay sonrası çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonrası yaralı olarak ambulans ile hastaneye götürülen Hasan Bulut, yolda hayatını kaybetti. Cinayeti öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Bulut'un cesedi savcılık tarafından incelenerek Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri Sinan C.'i suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına aldı.